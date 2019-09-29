Как хронический стресс меняет организм

Любой затянувшийся стресс может стать хроническим, а тот, в свою очередь грозит перерасти в тревожное расстройство.

Но почему некоторые люди благополучно выходят из стресса, а у других он лишь нарастает и усугубляется? В поисках ответа на этот вопрос исследователи из Хельсинкского университета изучали воздействие стресса на мышей и отмечали тех грызунов, у которых в итоге появлялись устойчивые симптомы беспокойства и депрессии, сообщает Вести.Ru.

Тревожное расстройство отличается от случайного беспокойства тем, что оно исключительно устойчиво и по сути теряет всякую связь с вызвавшими его причинами — пациент тревожится постоянно, нередко из-за маловероятных вещей. Все это сопровождается дрожью, мышечным напряжением, потливостью, сердцебиением, головокружением и др.

Ученые хотели найти "гены стресса", характерные для психически уязвимых мышей, но вместо этого обнаружили нечто другое, не менее любопытное.

В митохондриях клеток мозга мышей, наиболее уязвимых для стрессового воздействия, был впервые зафиксирован ряд специфических изменений.

Не теряя времени, исследователи проверили образцы крови пациентов с паническим расстройством, взятые сразу после панических атак, на предмет похожих изменений и в самом деле обнаружили аналогичную картину.

Известные как "клеточные электростанции", митохондрии преобразуют поглощаемую нами пищу в энергию, необходимую для выживания. Они играют роль в большинстве процессов организма. Согласно исследованию, высокий уровень стресса напрямую влияет на функционирование митохондрий, что потенциально ведет к глобальным последствиям для здоровья.

- До сих пор очень мало было известно о том, как хронический стресс влияет на клеточный энергетический обмен, — говорится в заявлении автора Ирис Ховатта из Хельсинкского университета, — "механизмы, лежащие в основе этого взаимодействия, могут дать ключ к новым целям терапевтических вмешательств, связанных с лечением "стрессовых" заболеваний".

Впрочем, данные механизмы только еще предстоит обнаружить, но по словам ученых, теперь это лишь вопрос времени.

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