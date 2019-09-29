Аким Алматы просит застройщиков уделять внимание социальным объектам

Новоселы ЖК "Ремизовка" поставили вопросы качества питьевой воды и расширения дороги, ранее не рассчитанной на возросшую нагрузку.

В ЖК Ремизовка Бостандыкского района идет активное строительство. Бакытжан Сагинтаев выразил пожелание к застройщикам — уделять особое внимание социальным объектам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили на стройплощадке ЖК "Сакура", здесь выделят помещения под филиал городской поликлиники, пишет аким Алматы в своем Instagram.

Новоселы ЖК "Ремизовка" поставили вопросы качества питьевой воды и расширения дороги, ранее не рассчитанной на возросшую нагрузку. Акимат Бостандыкского района включил их решение в план развития.





- Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар" построен к Азиаде 2011 года. Чтобы поддерживать и развивать комплекс примем его на баланс города, - говорит Бакытжан Сагинтаев.

Проекты по развитию близлежащих территорий будут рассматриваться только после тщательного геологического и геодезического исследования. Вопросы безопасности и сохранения природной среды всегда будут в приоритете.

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