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Иногда олень за рулем не самое необычное, что встречается на дороге

Когда застрял в пробке или на парковке, умирая от скуки, волей-неволей начинаешь осматриваться по сторонам.

Фото : Life.ru29 сентября 2019, 21:24

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Источник: Life


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