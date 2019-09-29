Иногда олень за рулем не самое необычное, что встречается на дороге

Когда застрял в пробке или на парковке, умирая от скуки, волей-неволей начинаешь осматриваться по сторонам.

Пользователи Reddit поделились самыми сумасшедшими открытиями, которые они совершили на дороге.

Вперед, к победе! Но сперва заскочим за бургером.

В этот день на дорогах было особенно безопасно.

Хитрый лайфхак, как прикрыть фанатством собственное нищебродство.

Акула преследует рыбный бургер, что тут странного — это же Новая Зеландия.

Новая противоугонная система заряжается живыми мышками, но имеет уязвимость перед программой "Мангуст".

Эти парни спешат на вечеринку рогоносцев?

Так много вопросов, так мало ответов...

Капитан, щиты активированы!

Когда мама потащила с собой за продуктами.

Паркур Babushka style

Источник: Life

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