Александр Бублик уступил в финале турнира ATP
В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом.
Фото : cska.ru29 сентября 2019, 22:40
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в главном матче турнира ATP в Китае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом. Игра продлилась три сета. По их итогам испанец одержал победу со счетом 7:6(7:5), 4:6, 6:7(3:7).
Добавим, что в полуфинале Бублик обыграл Ллойда Харриса из ЮАР.
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