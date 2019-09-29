Александр Бублик уступил в финале турнира ATP

В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом.

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в главном матче турнира ATP в Китае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом. Игра продлилась три сета. По их итогам испанец одержал победу со счетом 7:6(7:5), 4:6, 6:7(3:7).

Добавим, что в полуфинале Бублик обыграл Ллойда Харриса из ЮАР.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!