Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Александр Бублик уступил в финале турнира ATP

В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом.

Фото : cska.ru29 сентября 2019, 22:40

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в главном матче турнира ATP в Китае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом. Игра продлилась три сета. По их итогам испанец одержал победу со счетом 7:6(7:5), 4:6, 6:7(3:7).

Добавим, что в полуфинале Бублик обыграл Ллойда Харриса из ЮАР.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты