Facebook скроет лайки ради самочувствия пользователей

Пока это касается только Австралии. Если выяснится, что австралийцы стали реже сравнивать себя с другими и испытывать угнетающее чувство из-за малого числа лайков, эксперимент могут распространить на другие страны.

Теперь некоторые пользователи Facebook не смогут видеть количество лайков под чужими постами, сообщает Вести.Ru.

Таким образом крупнейшая мировая соцсеть рассчитывает улучшить самочувствие своих пользователей.

По крайней мере, австралийских - именно в этой стране компания решила провести эксперимент, меняющий привычный вид Facebook. Точно число человек, которым понравилась публикация, сможет узнать только автор. Все остальные увидят только нескольких взаимных друзей, лайкнувших пост, и оставленные реакции в виде поднятого вверх большого пальца, сердца или удивленного лица.

- Мы проводим ограниченное тестирование, когда лайки, реакции и количество просмотров видео становятся приватными по всему Facebook, — сообщили представители компании TechCrunch. — Мы изучим отзывы и поймем, улучшит ли это изменение опыт людей.

Если выяснится, что австралийцы стали реже сравнивать себя с другими и испытывать угнетающее чувство из-за малого числа лайков, эксперимент могут распространить на другие страны.

Параллельно с Facebook сокрытие счетчика лайков тестирует Instagram. В июле сервис расширил географию эксперимента, включив, помимо Канады, Ирландию, Италию, Японию, Бразилию, Австралию и Новую Зеландию. Визуальный индикатор исчезает только для подписчиков, в основной ленте и профилях, однако владелец аккаунта по-прежнему может видеть, как многим людям понравилась его публикация.

- Мы тестируем эту функцию, поскольку хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают, — объясняли в Instagram.

По мнению психологов, "недополучение" лайков может негативно воздействовать на самооценку некоторых пользователей, в особенности подростков. В Королевском обществе общественного здравоохранения Великобритании, например, считают Instagram приложением из категории соцсетей, которое наносит больше всего вреда психическому здоровью молодых людей.

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