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Facebook скроет лайки ради самочувствия пользователей

Пока это касается только Австралии. Если выяснится, что австралийцы стали реже сравнивать себя с другими и испытывать угнетающее чувство из-за малого числа лайков, эксперимент могут распространить на другие страны.

Фото : 1ra.ru29 сентября 2019, 23:39

Теперь некоторые пользователи Facebook не смогут видеть количество лайков под чужими постами, сообщает Вести.Ru.

Таким образом крупнейшая мировая соцсеть рассчитывает улучшить самочувствие своих пользователей.

По крайней мере, австралийских - именно в этой стране компания решила провести эксперимент, меняющий привычный вид Facebook. Точно число человек, которым понравилась публикация, сможет узнать только автор. Все остальные увидят только нескольких взаимных друзей, лайкнувших пост, и оставленные реакции в виде поднятого вверх большого пальца, сердца или удивленного лица.

- Мы проводим ограниченное тестирование, когда лайки, реакции и количество просмотров видео становятся приватными по всему Facebook, — сообщили представители компании TechCrunch. — Мы изучим отзывы и поймем, улучшит ли это изменение опыт людей.

Если выяснится, что австралийцы стали реже сравнивать себя с другими и испытывать угнетающее чувство из-за малого числа лайков, эксперимент могут распространить на другие страны.

Параллельно с Facebook сокрытие счетчика лайков тестирует Instagram. В июле сервис расширил географию эксперимента, включив, помимо Канады, Ирландию, Италию, Японию, Бразилию, Австралию и Новую Зеландию. Визуальный индикатор исчезает только для подписчиков, в основной ленте и профилях, однако владелец аккаунта по-прежнему может видеть, как многим людям понравилась его публикация.

- Мы тестируем эту функцию, поскольку хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают, — объясняли в Instagram.

По мнению психологов, "недополучение" лайков может негативно воздействовать на самооценку некоторых пользователей, в особенности подростков. В Королевском обществе общественного здравоохранения Великобритании, например, считают Instagram приложением из категории соцсетей, которое наносит больше всего вреда психическому здоровью молодых людей.


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