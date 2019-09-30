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Казахстанцы завоевали две медали на турнире по таеквондо в Москве

Руслан Жапаров стал вторым на турнире.

Фото : theopenasia.net30 сентября 2019, 00:13

Казахстан в очередной соревновательный день рейтингового турнира по таеквондо Russian open G1 в Москве завоевал две медали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Так, на вторую ступень пьедестала в весовой категории свыше 87 килограммов поднялся Руслан Жапаров. С бронзовой медалью завершил свое выступление в этой же категор Смайыл Дуйсебай.


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