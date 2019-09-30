Казахстан стал четвертым на ЧА по гандболу среди женщин

Это не позволило нашим спортсменкам завоевать единственную путевку на ОИ-2020.

В Китае завершился женский чемпионат Азии по гандболу, который являлся квалификационным на Олимпийские игры в Токио, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Команда Казахстана завершила свое выступление на четвертом месте. Это не позволило нашим спортсменкам завоевать единственную путевку на ОИ-2020. Она вручалась победительницам ЧА. Ими стали гандболистки из Южной Кореи.

Второе место занял Китай. Третье - Северная Корея.

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