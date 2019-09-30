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Младенец пострадал в массовой аварии в Алматы

Пятимесячный малыш госпитализирован.

Фото : pixabay.com30 сентября 2019, 06:03

Серьезное массовое ДТП произошло по улице Бокейханова, рядом с проспектом Рыскулова в Алматы, пишет Sputnik Казахстан.

Как рассказали свидетели, Toyota Camry на большой скорость двигалась по улице Бокейханова.

На затяжном повороте водитель по невыясненным причинам не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где Camry лоб в лоб столкнулась с Nissan Teana, а затем задела Lada Priora в соседнем ряду встречной полосы.

В результате аварии пострадали четверо, среди которых пятимесячный ребенок. Все пострадавшие, в том числе водитель Camry в тяжелом состоянии, доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства массовой аварии.


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