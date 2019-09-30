Metallica отменила концерты

Солист ушел в запой.

Легендарная рок-группа Metallica, которая сейчас находится в мировом туре, срочно отменила ближайшие выступления, запланированные в Австралии и Новой Зеландии с 17 октября по 2 ноября. Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма, пишет СтарХит.

В рамках мини-тура музыканты намеревалась дать восемь концертов, а на разогреве у рокеров должна была выступать группа Slipknot. Судя по официальному сайту, билеты были раскуплены уже давно. Пока нет точных данных о том, будут ли перенесены выступления и на какую дату.

- Как многие из вас знают, наш брат Джеймс много лет борется с алкоголизмом. К сожалению, ему пришлось вернуться в больницу, чтобы снова заняться восстановлением,— сообщили участники Metallica.

Алкоголизм Хэтфилда много лет активно обсуждается в прессе. Сам музыкант признавался, что пристрастился к спиртным напиткам еще в юности после смерти матери. Когда он стал выступать на сцене, то выпивал лишнее, чтобы унять волнение. Гитарист уже проходил лечение несколько раз, и поборол зависимость в середине 2000-х.

- Впервые я поехал на гастроли трезвым лет пять назад. Ощущения потрясающие: все соображаю, все помню, вижу глаза людей в зале, а не размытое пятно и, главное, понимаю, кто я и что здесь делаю, — делился подробностями музыкант.

В этот непростой период Джеймса будет поддерживать супруга Франческа Томаси, с которой он состоит в браке 22 года, а также трое детей: Кейли, Кастор и Марселла.

С 2016 года Metallica выступает на лучших площадках мира в рамках WorldWired Tour, финал которого запланирован на 2020 год. Группа не только представляет лучшие хиты, созданные за 38 лет, но и новые композиции.

Кроме того, в каждой стране музыканты делают подарок поклонникам и поют популярную песню, например, в Норвегии исполнили хит A-ha, а в России "Группу крови" Виктора Цоя, что вызвало небывалый ажиотаж в Сети. Этот поступок широко обсуждался среди российских рок-звезд, многие из которых пришли в восторг, но нашлись и те, кому не понравилась интерпретация великого хита.

Поклонники надеются, что Хэтфилд после курса реабилитации сможет быстро прийти в форму и вернуться на сцену, чтобы продолжать радовать публику по всему миру. По слухам, к юбилею Metallica готовит новый альбом и шоу в его поддержку.

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