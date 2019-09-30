Полицейские Туркестанской области вернули домой пропавших школьников

Как выяснилось, дети и раньше уходили из дома, но затем возвращались.

26 сентября в дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что пропал ее несовершеннолетний сын, который не пришел из школы домой. Данный факт зарегистрировали в Тулькубасском РОП и приступили к розыскным мероприятиям, передает Zakon.kz.

Полицейские установили, что около 12 ч. 30 мин. подросток в школьной форме уехал на велосипеде в школу, но домой после уроков не вернулся. Кроме того, оперативники выяснили, что таким образом пропал еще 12-летний соседский сын, также уехавший на велосипеде в школу. Полицейские опросили преподавателей учебных заведений, которые пояснили, что подростки в школах не появлялись.

В ходе дальнейших мероприятий стражи порядка прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев, которые могли владеть какой-либо информацией. Местные жители указали, что около днем видели двух школьников на одной из улиц поселка. Полицейские продолжили розыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавших детей. Как выяснилось, дети и раньше уходили из дома, но затем возвращались

В результате спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тулькубасского РОП обнаружили пропавших подростков в соседнем Сайрамском районе в около 50 км от родного поселка. После проведения необходимых процедур полицейские вернули детей живыми и здоровыми домой к родителям.

Жительница Тулькубасского района выразили благодарность всему личному составу и руководству Тулькубасского РОП, которые оперативно отреагировали на помощь и вернули детей домой живыми и здоровыми. Она пожелали стражам порядка успехов на службе и в работе.

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