Заморозки и осадки будут в понедельник в Казахстане

Местами по республике ожидаются гроза, туман, ветер 15-22 м/с, на востоке местами - гололед.

На востоке, юге и юго-востоке территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), на юго-востоке ночью и утром местами – сильные, на остальной территории погода – без осадков, передает Zakon.kz.

Местами по республике ожидаются гроза, туман, ветер 15-22 м/с, на востоке местами - гололед.

В Туркестанской области местами - туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается гроза. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, гололед. В Алматинской и Жамбылской областях местами ожидается гроза, в Алматинской области местами при грозе усиление ветра 17-22 м/с, в Жамбылской области местами – туман. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман. В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на почве местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в западной половине Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской, Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 13°, преимущественно облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 4°, облачно.

Прогноз погоды на 30 сентября.

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