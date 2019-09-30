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Кто предсказал Токаеву президентство

В начале 2000-х годов Касым-Жомарт Токаев был премьер-министром.

Фото : Акорда30 сентября 2019, 09:27

Известный российский дипломат Евгений Бажанов рассказал Sputnik Казахстан, как когда-то предсказал своему другу, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что он возглавит страну.

В начале 2000-х годов Касым-Жомарт Токаев был премьер-министром. В это время он защищал докторскую диссертацию в Дипломатической академии МИД России. Несмотря на высокую должность, Токаеву пришлось прилететь в Москву на собеседование. Этого потребовали члены Высшей аттестационной комиссии.

- Токаева дотошно расспрашивали часов пять. Но Касым-Жомарт отвечал блестяще, его не смутило многочасовое собеседование, - рассказал Бажанов в эксклюзивном интервью.

После успешной защиты диссертации Токаев с Бажановым поехали на прием в посольство Казахстана в Москве.

- Я как научный руководитель Токаева произнес тост. Сказал, что в Дипакадемии так устроено, что все, кто защищает у нас диссертацию, делают блестящую карьеру (несколько выпускников Дипакадемии стали главами государств). Что касается Касым-Жомарта Кемелевича, то ему в Казахстане расти некуда – он второй человек, а руководитель – выдающийся лидер казахстанского народа Нурсултан Назарбаев. Но он мог бы пойти в ООН, - вспоминает Бажанов.

После его тоста половина стола опустела, а позже ему рассказали почему.

- Помощник Токаева сказал, что они побежали звонить в приемную Назарбаева, и дальнейшая карьера Касым-Жомарта теперь находится под большим вопросом. Сколько я ни пытался объяснить, что тост был шутливым, я ни на что не намекал, меня уже никто не слушал, - вздыхает Бажанов. - Но самое интересное, что позже Касым-Жомарта и вправду направили в ООН, где он стал заместителем Генерального секретаря - руководителем европейского отделения ООН. Не знаю, простое это совпадение или мой тост все-таки сыграл свою роль. Но в ночь после этого тоста я так и не уснул – сильно переживал, что, сам того не желая, подставил Токаева, - отметил он.

Евгений Бажанов дружит с Токаевым 40 лет.


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