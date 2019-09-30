В Казахстане закончился сезон дешевых овощей

В сентябре резко подорожали яйца.

Сезон дешевых свежих овощей закончился с первым месяцем осени. Огурцы и капуста подскочили в цене сразу почти на 15% за месяц. Впрочем, некоторые овощи все еще дешевеют: лук, морковь, свекла, картофель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

В этом году сезон дешевых свежих овощей закончился относительно рано. В сентябре цены на капусту и огурцы выросли к августу почти на 15%. На 7,3% подорожал чеснок, на 1,7% — фасоль.

Пока еще дешевеют такие менее подверженные сезонным колебаниям овощи, как лук (минус 25,2% за месяц), морковь (минус 22,8%), свекла (минус 9%), картофель (минус 8,2%). В то же время свежие помидоры снизились в цене всего на 1,4%, и, видимо, далее цены на них также пойдут в рост.

Среди фруктов заметно подорожали апельсины (на 4,3% к августу), подешевели — бананы (минус 2,8% за месяц).

Напомним, в августе 2019 года цены на товары и услуги в Казахстане увеличились на 5,5% по сравнению с августом 2018 года. По этому показателю страна уступила лишь Беларуси, где цены за год выросли на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии. В России потребительские цены за год увеличились на 4,3%, в Кыргызстане — на 2%, в Армении — на 0,6%. Совокупная годовая инфляция в ЕАЭС при этом зафиксировалась на 4,4%.

При этом Казахстан обогнал все страны ЕАЭС по росту цен на продовольственные товары: 9% за год. При этом в России рост в сегменте составил 5%, в Беларуси — 6,2%, в Кыргызстане — 3,7%, в Армении — 0,2%.

Среди продуктов животного происхождения в сентябре резко подорожали яйца — сразу на 6,1% за месяц. На 2,3% выросла в цене мороженая рыба, на 2,1% — говядина, на 2% — конина.

Среди круп за сентябрь заметнее всего подорожали пшено (на 3,1% к августу) и рис (плюс 2,2%).

Напитки и бакалейные товары не показали роста цен более 1%. Сахар, к примеру, напротив, подешевел сразу на 4,6% за месяц.

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