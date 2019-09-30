Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Павлодаре насмерть сбили мужчину

На 19 – автодороге 57-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107" совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Фото : pxhere.com30 сентября 2019, 10:15

В Павлодаре 28 сентября произошел наезд со смертельным исходом, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

На 19 – автодороге 57-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107" совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. Автомашина водворена на штрафную стоянку.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты