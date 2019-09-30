В Павлодаре насмерть сбили мужчину

На 19 – автодороге 57-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107" совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В Павлодаре 28 сентября произошел наезд со смертельным исходом, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

На 19 – автодороге 57-летний водитель автомашины "ВАЗ-2107" совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Проводится досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

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