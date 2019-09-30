Головкин завершил подготовку к бою с Деревянченко
Работа сделана.
Фото : eurosport.ru30 сентября 2019, 11:06
Боксер Геннадий Головкин опубликовал видео тренировок перед боем с Сергеем Деревянченко, передает Zakon.kz.
- Работа сделана. Готов к боевой неделе, - таким образом подписал видео из тренировочного зала прославленный спортсмен.
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Поединок Головкин — Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперники поборются за вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в средней категории.
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