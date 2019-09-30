Головкин завершил подготовку к бою с Деревянченко

Работа сделана.

Боксер Геннадий Головкин опубликовал видео тренировок перед боем с Сергеем Деревянченко, передает Zakon.kz.

- Работа сделана. Готов к боевой неделе, - таким образом подписал видео из тренировочного зала прославленный спортсмен.

Поединок Головкин — Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Соперники поборются за вакантные пояса чемпиона мира IBF и IBO в средней категории.

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