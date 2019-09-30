В Дагестане установили рекорд по самой массовой свадьбе

В ней приняли участие 24 пары, представляющие 16 национальностей.

Свадьба в дагестанском Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

- За всю историю органов ЗАГСа я впервые встречаю на древней земле Дербента такое грандиозное событие - самая большая многонациональная свадебная церемония. В книгу отдела записей актов гражданского состояния администрации города Дербента 29 сентября 2019 года внесены соответствующие данные 24 пар представителей 16 национальностей. Руководствуясь семейным кодексом РФ, подтверждаю факт регистрации данных пар, создающих сегодня свою семью, о чем и расписываюсь, - сообщила начальник отдела ЗАГСа администрации Дербента Татьяна Марченко.

Есть рекорд

Рекорд зафиксировал присутствовавший на мероприятии главный редактор и основатель "Книги рекордов России", представитель по заявкам в Книгу рекордов Гиннесса Алексей Свистунов.

- Сегодня я с огромным удовольствием объявляю о том, что при десяти тысячах трехстах восьмидесяти двух свидетелях были установлены сразу два национальных рекорда - самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей. Второе достижение - свадебная церемония с самым большим количеством гостей - 10382 человека, - сказал Свистунов.

Он вручил мэру Дербента Хизри Абакарову сертификат установленного рекорда Книги рекордов Гиннесса.

- Все вы знаете, что Дербент - один из самых древних городов. Исторические памятники нашего города известны всему миру и внесены в список наследия ЮНЕСКО. Так вот, сегодняшнее событие тоже прославит Дербент, войдя в Книгу рекордов Гиннесса, - сказал глава города.

Также он поздравил молодые пары с таким событием в их жизни: "Вы являетесь главной частью грандиозного исторического события. Такого в мире еще не было! Я желаю вам долгой счастливой жизни, любви, здоровья и всего наилучшего".

Самая молодая пара

Самой молодой парой массовой свадьбы, как сообщила пресс-служба мэрии Дербента, стали 19-летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. Мероприятие было организовано городской администрацией по инициативе главы Дербента Хизри Абакарова.

- На празднично украшенном стадионе "Нарын-Кала" собрались люди со всех концов города, из разных городов и сел не только Дагестана, но и России, - сообщили в пресс-службе.

Дербент - один из древнейших городов России и мира - уникальный памятник древней истории, он находится на побережье Каспийского моря. Это единственный город античной эпохи, сохранившийся на своем историческом месте. В настоящее время Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.

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