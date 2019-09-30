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275 нарушений ПДД допущено пассажирскими перевозчиками в Нур-Султане

Должностные лица автобусных и таксомоторных парков привлечены к административной ответственности.

Фото : ysia.ru30 сентября 2019, 11:26

С 26 по 28 сентября в столице, в целях профилактики ДТП и повышения транспортной дисциплины среди пассажирских перевозчиков, проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Для проведения полицейской спецотработки были созданы мобильные группы из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и Инспекции транспортного контроля.

- По результатам ОПМ выявлено 275 нарушений ПДД, допущенных пассажирскими перевозчиками. В том числе: превышение норм содержание загрязняющих веществ в выбросах – 22; нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов – 2; нарушение режима труда и отдыха – 4; пользование телефоном при управлении транспортным средством – 48; нарушение правил маневрирования – 39; выезд на встречную полосу движения – 5; управление транспортного средства без техосмотра – 22, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Кроме того, за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности и иные нарушения правил эксплуатации, 7 должностных лиц автобусных и таксомоторных парков привлечены к административной ответственности.


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