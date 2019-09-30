На 22,5 млн тенге оштрафована директор Центра соцобслуживания в Актобе за дачу взятки

Она также пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе.

Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр социального обслуживания №2" ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" К. Пан, которая подозревалась в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревалась в даче старшему прокурору отдела прокуратуры района "Астана" города Актобе взятки в сумме 1,5 млн тенге за неотражение выявленных нарушений в ходе проверки КГУ, - сообщили в ведомстве.

26 сентября приговором суда №2 Актобе К. Пан осуждена за дачу взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 22,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!