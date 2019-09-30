Какая погода будет в начале октября, рассказали синоптики
Прогноз погоды на 1-3 октября 2019 года.
Фото : pixabay.com30 сентября 2019, 12:09
Синоптики рассказали о погоде на три дня. Антициклон удержит погоду без осадков с ночными морозами, сообщает Zakon.kz.
- Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал прекращение осадков и похолодание в большинстве областей республики. Но по мере перемещения антициклона на северо-восток на юг Западной Сибири температура воздуха будет повышаться и станет близкой к средним многолетним значениям, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
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