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Какая погода будет в начале октября, рассказали синоптики  

Прогноз погоды на 1-3 октября 2019 года.

Фото : pixabay.com30 сентября 2019, 12:09

Синоптики рассказали о погоде на три дня. Антициклон удержит погоду без осадков с ночными морозами, сообщает Zakon.kz.

- Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал прекращение осадков и похолодание в большинстве областей республики. Но по мере перемещения антициклона на северо-восток на юг Западной Сибири температура воздуха будет повышаться и станет близкой к средним многолетним значениям, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".


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