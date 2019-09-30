Какая погода будет в начале октября, рассказали синоптики  

Прогноз погоды на 1-3 октября 2019 года.

Синоптики рассказали о погоде на три дня. Антициклон удержит погоду без осадков с ночными морозами, сообщает Zakon.kz.

- Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал прекращение осадков и похолодание в большинстве областей республики. Но по мере перемещения антициклона на северо-восток на юг Западной Сибири температура воздуха будет повышаться и станет близкой к средним многолетним значениям, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!