В крупном мошенничестве подозревается экс-директор школы в Шымкенте

Женщина обещала за полмиллиона тенге трудоустроить учителя, заведомо зная, что не сможет выполнить обещанное.

Бывший директор средней школы Шымкента подозревается в мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

Как сообщили в ведомстве, Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего директора средней школы №49 Управления образования города.

- Она подозревается в получении обманным путем денежных средств в сумме 500 тыс. тенге от гражданина под предлогом его трудоустройства в школу в качестве учителя математики, тогда как фактически она на тот период уже не являлась директором школы и была не уполномочена разрешать данный вопрос, – сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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