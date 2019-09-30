Полиция Алматинской области раскрыла убийство в тату-салоне

В убийстве подозревается 22-летний парень, работающий тату-мастером.

В Алматинской области полицейские раскрыли убийство молодой женщины, числившейся несколько дней без вести пропавшей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

24 сентября в Карасайской районное управление полиции обратилась жительница Каскелена с заявлением об исчезновении 25-летней сестры, которая днем ранее уехала на своей машине Nissan Almera и не вернулась. На поиск пропавшей ориентировали сотрудников розыскных подразделений районной и областной полиции. С учетом обстоятельств ее исчезновения, Карасайская районная полиция возбудила уголовное производство по статье 99 УК РК, предусматривающее "Убийство".

- Автомашина разыскиваемой была вскоре обнаружена сожженной близ села Айтей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении этого особо тяжкого преступления был задержан вместе со своим подельником. Задержанные указали место захоронения тела потерпевшей, которое было обнаружено в горной местности и эксгумировано, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В убийстве подозревается 22-летний парень, работающий тату-мастером в одном из местных тату-салонов. Выяснилось, что преступление было совершено на месте работы подозреваемого, мотив которого и все обстоятельства будут установлены полицией в ходе досудебного расследования.

- Второму задержанному, оказавшемуся подозреваемому приятелем, инкриминируется статья 434 УК РК, которая предусматривает наказание за недонесение о преступлении. Сейчас по факту назначены необходимые экспертизы. Оба подозреваемых содержатся под стражей. Расследование уголовного дела находится на особом контроле, - отметили в областной полиции.

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