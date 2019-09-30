Медицинский инцидент или врачебная ошибка: новый Кодекс пропишет разницу понятий

Проект новой редакции Кодекса призван удовлетворить требования современности.

На Казахстанском юридическом форуме-2019 презентовали проект новой редакции Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". В чем его главные отличия от прежних законодательных актов, и как конкретизируют понятие "медицинской ошибки", рассказал Zakon.kz в кулуарах мероприятия директор юридического департамента Министерства здравоохранения РК Талгат Турмаганбет.

Действующий Кодекс был принят в 2009 году и соответствовал требованиям того времени. Однако жизнь не стоит на месте, проект новой редакции Кодекса призван удовлетворить требования современности.

- В новой редакции Кодекса мы предлагаем ряд норм, которые концептуально отличаются от действующих. Например, по части охраны общественного здоровья населения, то есть, обязательные плановые скрининг-исследования. Во-вторых, прописана обязанность родителей следить за тем, чтобы их несовершеннолетние дети не употребляли табачные изделия. Третий момент - дать возможность несовершеннолетним с 16 лет без согласия родителей получать определенные медицинские услуги, - сказал Турмаганбет.

Кроме того, в свете последних событий будет предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медицинских и фармработников. То есть, эта норма будет дополнительно законодательно защищать врачей, в том числе скорой помощи, от противоправных действий.

Недавно министр здравоохранения РК Елжан Биртанов дал поручение конкретизировать понятие "врачебной ошибки".

- В проекте Кодекса предусматривается понятие "медицинский инцидент", разъясняется, что оно значит, к каким случаям применимо. Мы предусмотрели механизмы, кто и как будет определять, можно ли отнести тот или иной случай к "медицинскому инциденту". Этим займется служба внутреннего аудита, независимые эксперты, судебная экспертиза. Также сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы вынести предложения о поправке в Уголовный Кодекс по этой части. Здесь мы должны обсудить характер этой поправки со всех сторон, - заключил Турмаганбет.

Альберт Ахметов

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