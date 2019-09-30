Аким ЗКО встретился с редакторами областных газет

У главы региона разработан 5-летний план на перспективу развития области.

Профессионализм. Порядочность. Патриотизм. Преемственность. Соблюдение этих четырех принципов в работе позволит изменить сознание человека, трансформировать его в лучшую сторону, отметил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на встрече с главными редакторами областных газет, сообщает Zakon.kz.

Аким области Гали Искалиев на посту первого руководителя региона отработал первые 100 дней. На встрече с главными редакторами областных газет "Приуралье" и "Орал өнірі" по этому поводу, глава региона отметил, что для него важной задачей является создание достойных условий для получения людьми высоких и стабильных доходов. В Казахстане разработаны достаточно хорошие инструменты по кредитованию, лизингу, участию в капитале проектов.

– Для малого и среднего бизнеса вместе с НПП "Атамекен" подготовлены "100 проектов для развития МСБ ЗКО" с рекомендациями по перспективным направлениям развития или создания своего бизнеса. Для среднего и крупного бизнеса СПК "Орал" разработала около 30 предложений для инвестиций в различных отраслях на общую прогнозную сумму более 160 млрд. тенге. Необходимы качественно проработанные проекты и сопровождение инвесторов на всех этапах работы. Это основные и важные составляющие инвестиционного развития региона, – говорит аким области.

У главы региона разработан 5-летний план на перспективу развития области. Внимание будет направлено на строительство объектов, включая объекты ГЧП и частные проекты, где нужна государственная поддержка, с указанием места и периода строительства, потенциального источника финансирования. Это даст возможность бизнесу строить долгосрочные планы.

В области реализуются свыше 100 проектов по всем направлениям экономики. До конца года будет запущен геопортал Западно-Казахстанской области, где будет доступна спутниковая съемка сельскохозяйственного производства для эффективного управления земельными ресурсами и мониторинга деятельности недропользователей для выявления нарушений в сфере использования земельных ресурсов. Также в планах создание геоналогового портала, который позволит выявлять теневой бизнес.

– Аграрный сектор занимает меньшую долю во внутреннем региональном продукте области. В 1980-ые годы площадь посевов в области составляла более 1,5 млн. га, сейчас всего 540 тыс. га. Благодаря системной и планомерной работе по учету и контролю за эффективным использованием земель за последние годы возвращено государству более 1 миллиона гектаров неиспользуемых земель. Сейчас эти земли активно используются аграриями и приносят доход. Проводимый спутниковый мониторинг всех участков области показал свою эффективность, – отметил Искалиев.

Аким области является сторонником максимальной передачи бизнесу несвойственных государству функций. Он считает, что детские сады, колледжи, рынки, объекты спорта и культуры, и другие объекты, постепенно необходимо реализовать в рыночную среду с сохранением контрольных функций и увеличением сроков договоров.

Намечены преобразования и в развитии промышленности региона. В частности, идет работа в части локализации сервисного обслуживания нефтегазового сектора и производства комплектующих изделий. "За последние годы достигнуты хорошие показатели по увеличению доли наших компаний в закупках КПО б.в. с 47 до 60%, в том числе товаров – до 12%. Мы продолжим эту работу. Во второй половине октября пройдет региональное совещание по развитию местного содержания с участием нефтегазовых компаний и местных предприятий. Главным вопросом на повестке будет разработка программы подготовки кадров, создание совместного с КПО современного учебного центра, выпускники которого могли бы работать по всему миру, а в будущем стали средним и высшим инженерным менеджментом для создания новых производств в ЗКО", подчеркнул глава региона.

С этой целью руководством области было принято решение отказать в выдаче квот на привлечение иностранной рабочей силы IV категории в количестве 183 человек и значительное сокращение III категории, примерно на 120 человек. Планируется передача колледжей по конкурсу в доверительное управление без права выкупа частным предприятиям, которые занимаются реальным и эффективным производством, чтобы осуществлять подготовку специалистов с гарантированным трудоустройством.

Необходимо разработать межгосударственную программу по спасению реки Урал, считает Гали Искалиев, так как от состояния реки напрямую зависит жизнеобеспечение региона. Это и дальнейшее развитие животноводства в регионе, по этому поводу совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов готовится комплексный план развития системы водоснабжения и водонакопления в сельских территориях ЗКО. От накопления воды в Урале зависит и работа коммунальных служб областного центра, которые остро нуждаются в модернизации.

– За последние два десятилетия установлена только новая газотурбинная установка на 25 МВТ в "Жайыктеплоэнерго" и все. По субъектам естественных монополий есть большие вопросы. Стратегически важные предприятия показывают полную неспособность держать ситуацию под контролем: аварии на канализационных коллекторах, неготовность Зап-Каз РЭК к оперативному устранению последствий чрезвычайных ситуаций, долги ТЭЦ за газ говорят о необходимости значительной модернизации поставщиков коммунальных услуг. Мы имеем значительные потери в электрических и тепловых магистралях, низкий КПД ТЭЦ, полностью изношенное оборудование у "Батыс Су Арнасы". По ТЭЦ уже проведен анализ убыточности предприятия и выработан план выхода на самоокупаемость за 2 года, конечно не без помощи Правительства РК на данном этапе, – отметил аким области.

В планах модернизация ТОО "Батыс Су Арнасы" с передачей компании в управление акиматом Уральска. Работа будет направлена на водосбережение, в том числе за счет дифференциации тарифа за потребление сверх нормы, а также на поиск альтернативных источников пресной воды из подземных скважин.

Уделяется внимание в работе главы региона и внешнему облику областного центра. Но здесь, считает Гали Искалиев, важно участие каждого уральца. Нужно как можно больше неравнодушных людей, которые бы реально делали свой город или село краше, чище и уютнее. В настоящее время разработана техническая спецификация закупок сроком на три года, требованием которой является высадка декоративных деревьев, многолетних цветов, которые бы радовали глаз горожан не только в короткий летний период.

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