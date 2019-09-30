Биртанов: За назначение лишних анализов врачей ждет наказание
Наказание будет аналогичным тому, которое врачи получают при неэтичном продвижении лекарств.
Фото : vistanews.ru30 сентября 2019, 13:06
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов напомнил, что после введения медстрахования в 2020 году недобросовестных медиков, назначающих лишние анализы, ждет административное наказание, сообщает Sputnik.
С введением обязательного медицинского страхования в 2020 году расширится перечень анализов, которые казахстанцы смогут сдавать бесплатно.
- В рамках медстрахования мы планируем расширить охват населения бесплатными услугами в том числе диагностическими и лабораторными исследования. Но есть здесь и обратная сторона. Мы планируем в рамках наших законодательных инициатив повысить административную ответственность медицинских работников за назначение ненужных исследований, – сообщил глава Минздрава.
Министр пояснил, что наказание за лишние анализы будет аналогичным тому, которое врачи получают при неэтичном продвижении лекарств.
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