Биртанов: За назначение лишних анализов врачей ждет наказание

Наказание будет аналогичным тому, которое врачи получают при неэтичном продвижении лекарств.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов напомнил, что после введения медстрахования в 2020 году недобросовестных медиков, назначающих лишние анализы, ждет административное наказание, сообщает Sputnik.

С введением обязательного медицинского страхования в 2020 году расширится перечень анализов, которые казахстанцы смогут сдавать бесплатно.

- В рамках медстрахования мы планируем расширить охват населения бесплатными услугами в том числе диагностическими и лабораторными исследования. Но есть здесь и обратная сторона. Мы планируем в рамках наших законодательных инициатив повысить административную ответственность медицинских работников за назначение ненужных исследований, – сообщил глава Минздрава.

Министр пояснил, что наказание за лишние анализы будет аналогичным тому, которое врачи получают при неэтичном продвижении лекарств.

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