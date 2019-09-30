Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Биртанов: За назначение лишних анализов врачей ждет наказание

Наказание будет аналогичным тому, которое врачи получают при неэтичном продвижении лекарств.

Фото : vistanews.ru30 сентября 2019, 13:06

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов напомнил, что после введения медстрахования в 2020 году недобросовестных медиков, назначающих лишние анализы, ждет административное наказание, сообщает Sputnik.

С введением обязательного медицинского страхования в 2020 году расширится перечень анализов, которые казахстанцы смогут сдавать бесплатно.

- В рамках медстрахования мы планируем расширить охват населения бесплатными услугами в том числе диагностическими и лабораторными исследования. Но есть здесь и обратная сторона. Мы планируем в рамках наших законодательных инициатив повысить административную ответственность медицинских работников за назначение ненужных исследований, – сообщил глава Минздрава.

Министр пояснил, что наказание за лишние анализы будет аналогичным тому, которое врачи получают при неэтичном продвижении лекарств.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты