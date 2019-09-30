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Назначен первый зампред Костанайского областного филиала партии "Nur Otan"

Им стал Эльдар Кузембаев.

Фото : Пресс-служба партии "Nur Otan"30 сентября 2019, 13:08

По представлению регионального бюро политсовета первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии "Nur Otan" назначен Эльдар Кузембаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии "Nur Otan".

Эльдар Кузембаев 1982 года рождения, окончил Костанайский государственный университет по специальности правоведение и Костанайский инженерно-экономический университет по специальности финансист.

В разные годы работал начальником управления юстиции Карабалыкского и Костанайского районов департамента юстиции Костанайской области, заместителем акима Узункольского района и акимом Сарыкольского района области.

С июля 2018 года занимал должность акима города Аркалык.

- Стоит отметить, что в рамках задачи по "перезагрузке" партии "Nur Otan" ранее обновлены первые заместители филиалов в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в городе Нур-Султан, – дополнили в пресс-службе партии "Nur Otan".


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