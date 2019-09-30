Назначен первый зампред Костанайского областного филиала партии "Nur Otan"

Им стал Эльдар Кузембаев.

По представлению регионального бюро политсовета первым заместителем председателя Костанайского областного филиала партии "Nur Otan" назначен Эльдар Кузембаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии "Nur Otan".

Эльдар Кузембаев 1982 года рождения, окончил Костанайский государственный университет по специальности правоведение и Костанайский инженерно-экономический университет по специальности финансист.

В разные годы работал начальником управления юстиции Карабалыкского и Костанайского районов департамента юстиции Костанайской области, заместителем акима Узункольского района и акимом Сарыкольского района области.

С июля 2018 года занимал должность акима города Аркалык.

- Стоит отметить, что в рамках задачи по "перезагрузке" партии "Nur Otan" ранее обновлены первые заместители филиалов в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в городе Нур-Султан, – дополнили в пресс-службе партии "Nur Otan".

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