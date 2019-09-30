Как пережить осеннюю депрессию 

Осенней хандре подвержены 80% людей.

Осень недолго радует нас многообразием красок и солнечными днями. Не успеешь оглянуться, как все дни превращаются в сумрачную, однообразную серость за окном, и на душе становиться тоскливо.

Многие из нас в этот период ощущают грусть, апатию, бессмысленность существования. Это значит, что вас не обошла стороной осенняя депрессия. Только не печальтесь еще больше. По словам ученых, осенней хандре подвержены 80% людей, а значит, вы не одиноки. Давайте лучше разберемся, как ее определить и победить.

Основные симптомы осенней депрессии

- Апатия, безосновательная грусть, тяга к одиночеству.

- Быстрая утомляемость, снижение работоспособности, сонливость.

- Раздражительность.

Как побороть осеннюю депрессию



Больше света

Во многом это состояние связанно с недостатком солнечного света, что само уже не лучшим образом сказывается на нашем настроении. В то же время короткий световой день провоцирует скапливание в организме гормона меланина, который способствует развитию депрессии.

Если выдался солнечный денек, обязательно сходите на прогулку. Дома не сидите в полумраке, при свете телевизора или компьютерного монитора.

Добавьте ярких красок

Цвета действительно влияют на настроение. В нашем случае лучше окружить себя яркими, солнечными цветами. Это может быть одежда, какие-нибудь аксессуары или, скажем, фрукты. Последние будут еще и полезными, что очень важно в сырую осеннюю погоду.

Позаботьтесь о здоровье

Осень пора гриппа и ОРВИ, поэтому ешьте больше свежих овощей и фруктов, а лучше еще пропейте какой-нибудь курс витаминов. Таким образом, вы не только защитите себя от простуды, но и зарядите организм энергией, которой ему так не хватает.

Делайте зарядку

Американские ученые выяснили, что физические упражнения хорошо помогают справиться с депрессией. Так что подберите себе занятия по душе и вперед на борьбу с хандрой!

Творите

Если вы неспортивный человек, попробуйте найти себя в каком-нибудь виде творчества. Это может быть все что угодно: от фигурного выпиливания лобзиком до написания картин маслом. Главное, чтобы вам это занятие приносило удовольствие.

Жизнерадостный настрой

Очень важно заряжаться положительными эмоциями. Смотрите только хорошие фильмы, поднимающие вам настроение, слушайте музыку, настраивающую вас на позитивный лад.

Развлекайтесь

Да, на улице льет дождь, сыро и холодно, но не запирайте себя дома. Чтобы избавиться от депрессии, нужно разнообразить жизнь, вырываться из повседневности. Сходите в театр, кино, на концерт, просто посидите с друзьями в кафе.

Общайтесь

Старайтесь больше общаться, не замыкайтесь в себе. Нахождение наедине с собой любимым в таком подавленном состоянии ни к чему хорошему не приведет. Разговаривайте по телефону, чаще встречайтесь с родными и друзьями, с жизнерадостными людьми, которые отвлекут вас и поднимут настроение.

Расслабьтесь

Дайте себе возможность отдохнуть, отбросив все тяготящие вас мысли. Можно принять ванну с арома-маслами, воспользоваться услугами массажиста. А можете сочетать расслабление и физические упражнения, для этого хорошо подойдет плавание или йога.

И самое главное в любой ситуации пытайтесь найти что-то хорошее, развивайте позитивное мышление, и тогда никакая депрессия не будет вам страшна.

Источник: блог по психологии

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