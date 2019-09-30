Баскетбольный клуб "Астана" представит новичков команды перед стартом сезона

Для всех желающих вход свободный.

3 октября в ТРЦ "Сарыарка" состоится презентация нового состава Президентского баскетбольного клуба "Астана" перед стартом сезона 2019/2020, сообщает пресс-служба Президентского профессионального спортивного клуба "Астана".

В рамках мероприятия для болельщиков будет организована автограф-сессия с игроками, а во время официальной части всем новичкам нынешнего сезона будут торжественно вручены именные джерси "Астаны". Также гостям представят новую имиджевую концепцию клуба. Болельщиков, которые успели заказать сезонные абонементы, будут ждать не только их заветные "вездеходы", но и приятный сюрприз.

Подопечные лучшего тренера Единой лиги ВТБ прошлого сезона — Эмиля Райковича в новом сезоне свою первую игру проведут 6 октября на выезде против казанского УНИКСа, а первый домашний матч пройдет в столице 12 октября, соперником "Астаны" в котором станет "Локомотив-Кубань" из Краснодара. В рамках Национальной лиги первые игры столичная команда проведет в Актау против БК "Каспий" 15 и 16 октября.

Программа презентации:

14:00 — 14:20: автограф и фото сессия с игроками, в холле кинотеатра "Kinopark"

14:20 — 14:30: размещение в кинозале №4

14:30 — 15:30: официальная часть презентации

15:30 — 16:00: фуршет для участников и гостей презентации, автограф и фото-сессия.

Отметим, что обновленный состав столичной команды уже успел пройти боевую обкатку в товарищеских матчах на учебно-тренировочных сборах в Литве.

Для всех желающих вход свободный. Приходите и поддержите столичную команду!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!