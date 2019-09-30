Интеллектуальный помощник будет направлять молодых следователей

Новый модуль планируют внедрить в рамках проекта электронного уголовного дела.

Интеллектуальный помощник для следователей может появиться к концу 2020 года, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Баглан Бекбауов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Электронное уголовное дело. В рамках проекта мы переводим в электронный формат весь процесс уголовного судопроизводства. В дальнейшем хотим автоматизировать процесс исполнения наказания. В наших планах к концу 2020 года реализовать еще два модуля. Это интеллектуальный помощник следователю, то есть механизм предназначен для молодых следователей, система ориентирует молодого следователя принимать правильные процессуальные действия, и при этом не будет допускать принятие незаконных решений, - сообщил Бекбауов.

Второй модуль, по его словам, касается разработки отдельного функционала, который в будущем дает возможность следователю в оффлайн режиме вносить необходимые данные.

- У него будет возможность внести некоторые моменты в электронный формат и уже по приходу на рабочее место вся информация будет загружаться в базу данных, - уточнил первый замглавы Комитета по правовой статистике.

В целом, он напомнил, что этапы внедрения проекта электронного уголовного дела начались с 2017 года, в 2018 году полицейские использовали систему для расследования дел по проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

- С этого года мы уже приступили по расследованию в электронном формате по преступлениям средней тяжести. В планах до конца 2021 года планируется автоматизированное расследование по всем критериям преступлениям. Положительный эффект оценивается всеми правоохранительными органами. Например, первый квартал 2018 года, то электронные дела, которые расследовались в системе, составляли около 0,9%, но к концу 2018 года этот процент увеличился до 4,6 %. На сегодня 18,2 % от всех уголовных дел расследуются в электронном порядке в системе, - отметил Баглан Бекбауов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!