Новый формат диалога. 100 тысяч уральцев обратились в "Доступный акимат"

Главная цель проекта – создание удобной площадки для приема лиц, обработка необходимых документов.

В Западно-Казахстанской области активно налажено взаимодействие государственных органов и населения. Функционируют несколько проектов, направленных на обеспечение открытости и доступности органов государственной власти для жителей. Со дня запуска в Уральске два года назад нового проекта "Доступный акимат" со своими проблемами и вопросами обратились порядка 100 тысяч горожан. Помимо личного приема жителей акимом области, филиалы партии Nur Otan проводят традиционный "Открытый акимат", где были приняты десятки тысяч граждан, сообщает служба по связям с общественностью Западно-Казахстанской области.

Главная цель "Доступного акимата" – создание удобной площадки для приема лиц, обработка необходимых документов. Данный проект уже реализуется в Акжаикском, Бурлинском и других районах области. Новый формат взаимодействия представителей государственных органов и посетителей, когда все находятся в одном зале и посетители одновременно могут получить консультации и ответы на свои вопросы в одном месте, показал свою эффективность. В каждом районе и городе Уральске есть общественные представители акима области, которые оказывают необходимую помощь акимам районов в решении текущих и стратегических вопросов. Личный контакт с гражданами, выстраивание грамотной обратной связи с населением повышает доверие граждан к институтам власти. Кроме того, в областном центре и районах работают общественные мониторинговые группы из числа местных жителей, которые осуществляют внешний мониторинг за ходом строительства социальных объектов.

Чтобы держать руку на пульсе событий региона, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в социальных сетях опубликовал свой номер на ватсап, куда каждый житель может направить свои идеи, предложения и проекты по развитию области.

– После того как я поделился своим личным номером в соцсетях, мне стали приходить сотни сообщений от жителей региона. В основном озвучивают проблемные вопросы, это около 98% всех сообщений. Всего лишь около 2% поступают интересные предложения по развитию региона. Недавно написал молодой человек из Сырымского района, который на протяжении восьми лет живет в Дании. В Казахстан, в частности в ЗКО, периодически приезжает навещать родителей. Он работает в одной крупной нефтегазовой компании Дании. У него есть интересный проект по экологическому воспитанию детей. По его словам, в Европе уделяют этому особое внимание, начиная с детского сада, и дети к природе, к животным относятся совсем по-другому. Он предложил отправить к нам волонтеров, которые поделились бы своим опытом. Предложение очень интересное, отрадно, что, даже живя за границей, молодой человек стремится сделать что-то полезное и нужное для своей малой Родины, – говорит Гали Искалиев.

Также с хорошей стороны взаимодействия с населением зарекомендовал себя запущенный в текущем году городской call-центр аварийно-коммунальных служб iKomekUralsk 109. С мая поступило уже около 15 тысяч звонков жителей, отработано свыше 7 тысяч обращений. Планируется запуск Единой дежурно-диспетчерской службы "112", где будут объединены службы 101, 102, 103.

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