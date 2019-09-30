Предположительно краденые запчасти изъяли на авторынках в Алматы

Всего в ходе рейдов было изъято 41 боковое зеркало и 127 аккумуляторов.

Более 100 сомнительных автозапчастей изъяли полицейские Алматы во время рейда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Полицейские провели целенаправленные рейды в торговых домах и на рынках, где продаются автомобильные запчасти.

- В этих рейдах приняли участие сотрудники нашего подразделения, территориальных управлений полиции и СОБР. В ходе проведения отработки в торговом доме "Кар сити", а также на авторынке "Жибек жолы", у продавцов, реализующих бывшие в употреблении автозапчасти, изъяли предметы, которые по признакам соответствует описанию краденому имуществу. В торговом доме "Кар сити" всего проверено 164 бутиков, изъято 34 единиц боковых зеркал от автомашин различных марок, 5 аккумуляторов различных производителей, а на авторынке "Жибек жолы" всего проверено 98 контейнеров, в результате изъято 7 единиц боковых зеркал от автомашин различных марок, а также 122 аккумуляторов различных производителей, - информировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Всего в ходе рейдов было изъято 41 боковое зеркало и 127 аккумуляторов.

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