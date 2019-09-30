АО "KEGOC" завершает ремонтную компанию

Ремонт основного оборудования подстанций и линий электропередачи выполнялся в строгом соответствии с графиком отключений.

АО "KEGOC" завершает ремонтные и эксплуатационные работы на энергообъектах Национальной электрической сети (НЭС) и планирует получить Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

В настоящее время в АО "КЕGОС" создана и действует комиссия по проверке готовности энергообъектов НЭС РК к работе в зимних условиях. До 4 октября 2019 года всем девяти филиалам Компании необходимо будет представить в Комиссию соответствующие Акты готовности филиалов. Общий акт готовности АО "KЕGOC" к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов планируется сформировать до 14 октября 2019 года.

К этому периоду в целях бесперебойного электроснабжения потребителей будет завершен ремонт 610 объектов электросетевого хозяйства на сумму более 1,7 млрд тенге. В том числе 3000 километров воздушных линии электропередачи напряжением 220-1150 кВ, более 40 единиц оборудования подстанций, более 350 единиц автотранспорта и спецмеханизмов, а также более 100 зданий и сооружений.

На выполнение данной задачи был задействован квалифицированный персонал Компании, обеспеченный необходимыми средствами защиты, спецодеждой, инструментами и приспособлениями. Особое внимание в ходе ремонтной компании было уделено строгому соблюдению правил техники безопасности. Ремонтные бригады были обеспечены необходимыми запасными частями и материалами. Для устранения аварий и на случай немедленного выезда имелся в постоянной готовности автотранспорт и спецмеханизмы, был создан аварийный запас горюче-смазочных материалов.

Ремонт основного оборудования подстанций и линий электропередачи выполнялся в строгом соответствии с графиком отключений, согласованному с Системным оператором, с учетом режимов электрической сети и заданных параметров нагрузки. Согласно графику, ремонты проводились в период с апреля по сентябрь месяцы.

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