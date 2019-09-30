Чем отличается юрист будущего от юриста настоящего

У молодого специалиста есть определенные представления о профессии.

Эксперт LegalTech, генеральный директор Infotropic Media Хольгер Цшайге рассказал корреспонденту Zakon.kz в кулуарах Казахстанского юридического форума-2019, как новые технологии повлияют на работу юристов.

- Юрист будущего непременно будет использовать технологии. Это единственное отличие. В остальном юрист всегда работал и будет работать собственными мозгами, но технологии будут помогать. Нынешнее поколение выпускников, на мой взгляд, первое, которое работает как настоящие юристы. То есть, без рутины, благодаря технологиям. А по сути принципы, которыми должны руководствоваться юристы, остаются, - отметил эксперт по цифровым технологиям в юриспруденции.

Было ли раньше юристу лучше или легче? По мнению Хольгера Цшайге, ответ на этот вопрос не столь однозначен.

- Человек вспоминает всегда только лучшее, поэтому- да, раньше было легче, потому что никто не ставил вопросы наподобие "Почему так дорого стоят услуги юристы", "Почему долго работаете", никто не спрашивал про эффективность юриста. Сейчас, наоборот, начинают спрашивать, особенно после кризиса 2008-2009 годов. Бизнес более строже и критичнее относится к работе юристов. Раньше было спокойнее, но времена меняются, цифровая трансформация, которая прошла по всех отраслям, дошла и до юристов. Будет менее спокойно, но интереснее, - считает эксперт.

Юрист должен думать, уметь критически мыслить, дойти до сути вопроса, быть любознательным, уметь обрабатывать большой объем информации. И обладать чувством справедливости. Именно эти качества в юристе, по мнению Цшайге, будут ценить всегда.

- Ошибки в начале пути такие же, как в любой другой. У молодого специалиста есть определенные представления о профессии, и они не всегда совпадают с реальностью.каждый юрист думает, что через 5-10 лет станет партнером, но до этого доходит малая часть. Может быть, различаются мечты от реальности, - отметил он.

Миссия юриста, по мнению Хольгера Цшайге, проста и трудна одновременно.

- У юристов такое мнение, что их миссия- спасать мир. Они выполняют очень важную функцию, они разрешают споры между людьми. То есть, человек склонен спорить с другим человеком, юрист разрешает их, сглаживает разногласия, добивается справедливости, если у кого-то возникли проблемы из-за другого физического или юридического лица, то юрист это исправляет. Это основная задача, - заключил Цшайге.

Альберт Ахметов

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