Из-за аномальной жары Казахстан соберет зерна на 15% меньше, чем в прошлом году

В этом году прогнозируется валовый сбор зерна на уровне 17 млн тонн.

На брифинге в СЦК первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о прогнозах на урожай по итогам уборочной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

- В прошлом году валовый сбор зерна составил 20,3 млн тонн. В этом году мы планируем собрать порядка 17 млн, это на 3 млн меньше, чем в прошлом году. Где-то на 15%. В связи с тем, что была аномальная жара с 1 июля, особенно самый зерновой регион – Костанайская область, почти 8 районов сгорело. Где там сейчас идет уборка 3-4 центнера с га. Поэтому есть снижение, - сказал он.

По его словам, в целом посевную кампанию провели в оптимальные сроки.

- Все, что необходимо со стороны правительства, было оказано, проблем нет. Технологии все соблюдали. С 1 июля немножко проблема была с осадками. Из-за этого у нас снижение пошло, - уточнил Сапаров.

По оперативным данным областей, на сегодня убрано 2,4 млн га, что составляет 81,4% от уборочной площади. Намолочено сегодня 14,2 млн тонн зерна и зерновых культур. Средняя урожайность по республике составляет 11,5 центнера с гектара.

Уборка уже завершена в Туркестанской, Западно-Казахстанской областях . Высокий процент сейчас в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. На проведение уборочных работ выделено 395 тысяч тонн гарантированного ГСМ. На сегодня от всего объема отгружено 299 тысяч тонн. В целом готовность техники на начало уборочных работ составил 98%. Для проведения уборочных работ имеется 148 тысяч тракторов, 38,5 тысячи комбайнов.

- Мы постараемся, под снегом не оставим. Все области на сегодня готовы, техника готова, люди готовы, поэтому где-то в областях в круглосуточном режиме работы проходят, где то сушка зерна идет на элеваторах. Думаю, под снегом хлеб не оставим, - заключил Сапаров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!