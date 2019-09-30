Шукеев: Восстановление Арыси - бесценный опыт

В процессе приняли участие около 3 тысяч человек.

Строители, принимавшие участие в восстановлении Арыси, завершив своевременно строительные работы возвращаются домой. На сегодняшний день во всех 17 секторах полностью завершены ремонтно-восстановительные работы. Об этом было сказано на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

На заседании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева были заслушаны последние данные о проводимой работе в городе, в том числе о строительстве дорог, подведения канализационных систем и оформления правоустанавливающих документов.

Отметим, из более 8 тысяч жилых домов было повреждено 7634, из них около 500 оказались непригодны для проживания. В числе заново отстроенных объектов есть и три многоэтажных дома. На сегодняшний день в этих домах ведутся работы по внутренней отделке. В целом, в восстановлении города приняли участие около 3 тысяч человек.

- В городе Арысь была проведена масштабная работа. Это стало большим испытанием не только для жителей области. Такого еще не было в истории, чтобы за столь короткое время перестроили целый город. Это еще раз доказывает о единстве согласии нашего народа, - сказал Шукеев.

Кроме того, на совещании аким города Туркестана Рашид Аюпов доложил о проводимой работе в областном центре. На сегодняшний день город разделен на 16 секторов, за которыми закреплены ответственные управления области, отделы городских и районных акиматов. По его словам, во всех секторах динамичными темпами ведутся строительные работы. В свою очередь, аким области поручил главе города активнее работать с населением и уделить особое внимание поддержанию чистоты и порядка в городе. Контроль за работой по благоустройству города Туркестан был возложен на заместителя акима области Улана Тажибаева.

Стоит отметить, в дальнейшем в Туркестане намерены определить образцовые улицы, дворы, а также поощрять лучших.

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