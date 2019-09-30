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В Нур-Султане выпал первый снег

Снег - нормальное явление для сентября - инженер-синоптик РГП "Казгидромет".

Фото : penzavzglyad.ru30 сентября 2019, 15:31

В последний день сентября в столице Казахстана выпал первый снег, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Отметим, в понедельник, 30 сентября, в Нур-Султане синоптики прогнозировали переменную облачность, без осадков. Температура днем 5-7 градусов тепла.

- Снег - нормальное явление для сентября. Тем более мы передавали штормовое предупреждение, - прокомментировала инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Саида Бердибекова.

По данным синоптика, в ближайшие трое суток на большей территории Казахстана погода ожидается без осадков. Лишь в южных, юго-восточных регионах местами ожидаются дожди.

Тем временем в Нур-Султане во вторник, 1 октября погода ожидается без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура ночью опустится до 1-3 градусов выше нуля, днем до 8-10 градусов тепла.

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Снег осенью в Боровом???? #боровое #осень #снег #запискижурналиста

Публикация от Екатерина Тыщенко (@ekaterina11.05.95) 28 Сен 2019 в 10:42 PDT

Ранее 29 сентября в казахстанском курортном поселке Бурабай (Боровое) выпал первый снег. Неожиданные обильные осадки, которые выпали в начале осени, удивили местных жителей.


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