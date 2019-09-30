Двух туристов, сорвавшихся со скалы, спасли бойцы Службы спасения Алматы

Также ими найдены и спущены с гор четверо заблудившихся туристов.

Три поисково-спасательные операции провели спасатели Службы спасения Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый случай был зарегистрирован в Службе спасения Алматы в пятницу, 27 сентября в 15:40. Два гражданина Израиля 1990 и 1996 г.р. вышли на маршрут "Пик Советов", сбились с пути, не могли найти дорогу. Им удалось отправить геолокацию своего местонахождения диспетчеру Службы "109". К иностранным туристам был направлен экипаж спасателей, который поддерживал с ними связь по мобильному телефону. Спустя некоторое время спасатели нашли мужчин и вывели их на маршрут.

- Второй вызов поступил 28 сентября, в 17:58. На номер "109" позвонил мужчина и сообщил, что на горе возле ВСК "Медеу" мужчина и женщина просят о помощи. Прибыв на место вызова и поднявшись по склону, спасатели обнаружили мужчину 1968 г.р. и женщину 1969 г.р. с множественными травмами. Со слов пострадавших, они сорвались с горы, пролетев около 100 метров вниз. Пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего их на носилках эвакуировали со склона до ожидавшей бригады "103", для доставки в стационар, – сообщили в пресс-службе Службы спасения Алматы.

Третий случай зарегистрирован 29 сентября в 18:21. Двое мужчин 34 лет потерялись в горах, не могли найти обратную дорогу. В район Малого Алматинского ущелья был направлен экипаж горноспасателей.

- По прибытию на место, спасатели выдвинулись на поиски по ущелью. Спустя некоторое время туристы были найдены в логу. Как выяснилось, утром двое мужчин приехали в горы, решили подняться на Пик Фурманова, после восхождения начали спускаться и заблудились. После нескольких безуспешных попыток найти тропу, они решили обратиться за помощью. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Спасатели сопроводили их до ВСК "Медеу". Поисково-спасательная операция завершилась успешно в 20:35, – рассказали в пресс-службе ведомства.

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