Ержан Сыбанкулов назначен заместителем прокурора Алматинской области

Стаж в органах прокуратуры более 21 года. Классный чин – старший советник юстиции.

Приказом генерального прокурора Сыбанкулов Ержан Мухаметкалиевич назначен заместителем прокурора Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Ержан Сыбанкулов родился в 1974 году. Окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби.

Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году помощником прокурора Жетысуского района Алматы

В разное время занимал должности прокурора отдела, старшего прокурора отдела прокуратуры Костанайской области, заместителя прокурора Аулиекольского района Костанайской области, прокурора, старшего прокурора управления Павлодарской области, прокурора Актогайского и Баянаульского районов Павлодарской области, прокурора Текели Алматинской области, помощника ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, старшего помощника генерального прокурора Республики Казахстан.

Стаж в органах прокуратуры более 21 года. Классный чин – старший советник юстиции.

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