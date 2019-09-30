В фестивале "TURKISTAN-JASTAR QALASY!" приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей

Они состязались между собой по шести направлениям.

Впервые в городе Туркестан прошел самый масштабный праздник в рамках Года молодежи страны "TURKISTAN-JASTAR QALASY!". В мероприятии приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей из 13 районов и 3 городов области, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Они состязались между собой по шести направлениям. Лучшие из лучших смогли пройти в финал, по итогам которого и были названы имена победителей молодежного фестиваля "TURKISTAN-JASTAR QALASY!". На торжественном закрытии состоялась церемония награждения победителей.

Проект в рамках Года молодежи реализовал "Молодежный ресурсный центр" управления общественного развития Туркестанской области. Цель мероприятия - поддержка талантливой молодежи, развитие культуры среди молодых людей, организация полезного досуга. Одной из важных задач фестиваля является и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках данного фестиваля все лето на четырех спортивно-творческих площадках было организовано 1680 мероприятий. С этой целью в Туркестанской области и областном центре были построены новые спортивные площадки, которые стали излюбленными местами досуга для молодежи. Теперь в древнем городе стало больше мест, где молодежь может собираться, заниматься спортом.

К тому же, в парках Туркестана оборудованы спортивные площадки для уличных тренировок Street Ball, Street Workout, а также площадки для национальных видов спорта. К финальной части соревнований были допущены участники, сумевшие показать лучшие результаты в предварительных турах.

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