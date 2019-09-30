На что больше всего жалуются жители столицы
Только с начала года в общественные приемные партии Nur Otan обратились более 140 тысяч граждан со всех регионов страны.
Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал о задачах, с которыми справляется партия, сообщает Zakon.kz.
Только с начала года в общественные приемные партии Nur Otan обратились более 140 тысяч граждан со всех регионов страны. Большинство поднимаемых вопросов были решены на месте. На основе рассматриваемых обращений по каждому региону составляется карта проблемных вопросов, требующих системного решения.
К примеру, в Нур-Султане превалирующая часть поступающих жалоб касаются жилищно-коммунального хозяйства города.
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Только с начала года в общественные приемные партии «Nur Otan» обратились более 140 тысяч граждан со всех регионов страны. Большинство поднимаемых вопросов были решены на месте. На основе рассматриваемых обращений по каждому региону составляется карта проблемных вопросов, требующих системного решения. ⠀ К примеру, в г. Нур-Султан превалирующая часть поступающих жалоб касаются жилищно-коммунального хозяйства города. ⠀ Благодаря мерам господдержки и привлечению инвестиций только за прошлый год в столице построено более 140 многоквартирных жилых домов. В эксплуатацию введено порядка 35 тысяч квартир. Вместе с тем, горожане жалуются на качество строительства, работу обслуживающих организаций и КСК. ⠀ В этой связи, столичному филиалу партии «Nur Otan» необходимо взять данный вопрос на контроль и в оперативном порядке провести совещание с ответственными представителями госорганов, застройщиками, руководителями управляющих компаний и КСК, чтобы совместно обсудить имеющиеся проблемы и выработать пути их решения. Соответствующие материалы уже переданы Центральным аппаратом партии «Nur Otan».
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Благодаря мерам господдержки и привлечению инвестиций только за прошлый год в столице построено более 140 многоквартирных жилых домов. В эксплуатацию введено порядка 35 тысяч квартир. Вместе с тем, горожане жалуются на качество строительства, работу обслуживающих организаций и КСК.
В этой связи, столичному филиалу партии Nur Otan необходимо взять данный вопрос на контроль и в оперативном порядке провести совещание с ответственными представителями госорганов, застройщиками, руководителями управляющих компаний и КСК, чтобы совместно обсудить имеющиеся проблемы и выработать пути их решения. Соответствующие материалы уже переданы Центральным аппаратом партии Nur Otan.
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