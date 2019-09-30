Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Жаке Шираке

В собор вызван специальный звонарь.

Самый большой колокол собора Парижской Богоматери будет приведен в действие впервые после пожара почти полгода назад: ровно в полдень он прозвонит в память о скончавшемся бывшем премьер-министре Франции Жаке Шираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. Во всех госучреждениях страны и школах состоится минута молчания в память о Шираке. В церкви Сен-Сюльпис в Париже начнется служба, на которую прибудут родственники Ширака и первые лица государства, в том числе президент Эммануэль Макрон.

Отмечается, что в Нотр-Дам вызван специальный звонарь, хотя обычно 13-тонный колокол, также носящий имя "Эммануэль", раскачивался с помощью специального двигателя.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

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