Казахстан увеличил список стран для безвизового режима

С 1 января 2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней.

Казахстан расширил список стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд сроком до 30 календарных дней. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz

С 1 января 2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней.

- Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других интересов Казахстана данный список расширен. С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства о расширение списка стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан, - сказал он.

В перечень из 45 государств дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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