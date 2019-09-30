Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан увеличил список стран для безвизового режима

С 1 января 2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней.

Фото : veters.kz30 сентября 2019, 17:09

Казахстан расширил список стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд сроком до 30 календарных дней. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz

С 1 января 2017 года в одностороннем порядке граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней.

- Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других интересов Казахстана данный список расширен. С сегодняшнего дня вступает в силу постановление правительства о расширение списка стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан, - сказал он.

В перечень из 45 государств дополнительно включены следующие 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты