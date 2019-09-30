Наш консул находится на постоянном контакте.

Казахстан будет оказывать правовую помощь казахстанской семье в Австрии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

Недавно в СМИ вышла информация о том, что местные власти хотят депортировать казахстанскую семью и не намерены предоставлять им убежища.

- На сегодняшний день мы имеем информацию, что семья Байдель проживает в городе Нидервальдкирхен Австрийской республики. Проживают они там с 2013 года, находятся в статусе просителя убежища, постоянного места работы не имеют, получают местную социальную помощь. Местными австрийскими властями им отказано в получении данного статуса и предоставления убежища. Наш консул находится на постоянном контакте с этой семьей и по мере необходимости будет оказывать им правую консульскую помощь, - прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что порядка 200 жителей австрийского города Нидервальдкирхен вышли на центральную площадь, чтобы выразить протест против депортации казахстанской семьи.

Митингующие заявляли, что все члены семьи из Казахстана в совершенстве владеют немецким языком, регулярно посещают церковную службу, ухаживают за деревьями, а также посещают все общественные мероприятия, устраиваемые местными властями.

Они также обращали внимание на психологические травмы детей: "в 2013 году их похитили и требовали с их родителей выкуп. С тех пор старшая дочь перестала разговаривать с посторонними, и только благодаря действиям школьного учителя она пошла на поправку. С педагогом девочка общается шепотом. Согласно отчетам местного психотерапевта, девочке необходимо оставаться в привычной среде, смена обстановки может негативно сказаться на ее психике".

Помимо этого, издание отмечало, что семья может беспрепятственно зарабатывать деньги на территории Австрии. По словам митингующих, местная администрация пообещала за ними закрепить вакансии повара и слесаря.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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