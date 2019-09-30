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17-лений подросток в Шымкенте сбил трех детей, один ребенок погиб

Погибшего семилетнего ребенка сегодня похоронили.

Фото : otyrar.kz30 сентября 2019, 17:32

29 сентября в Шымкенте, по улице Алимбетова, произошло страшное ДТП. Пострадали двое детей и один ребенок погиб, передает Zakon.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

Как рассказали очевидцы, автомобиль под управлением 17-летнего подростка влетел на второстепенную улицу на большой скорости. В этот момент дети играли под присмотром старших. Но из-за того, что у автомобиля произошла техническая неисправность, несовершеннолетний водитель не справился с управлением: сначала он снес играющих детей, потом врезался в забор и столб.

Погибшего семилетнего ребенка сегодня похоронили.

Двое детей находятся в детской больнице на Нурсате: один из пострадавших с черепно-мозговой травмой, второй ребенок с переломами ног.


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