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В Алматы впервые провели уникальную операцию роженице с донорской почкой

Раньше такой диагноз был абсолютным противопоказанием к беременности и родам.

Фото : п/служба30 сентября 2019, 17:32

В Алматы врачи Центра перинатологии и детской кардиохирургии провели уникальную клиническую операцию, сообщает Zakon.kz .

Как рассказали в управлении общественного здоровья, 29 сентября бригада скорой медицинской помощи доставила в Центр беременную пациентку, которой в 2014 году в городской клинической больнице №7 была проведена аллотрансплантация донорской почки.

- Раньше данный диагноз был абсолютным противопоказанием к беременности и родам. Женщины с такой тяжелой патологией не имели возможности донашивать беременность до жизнеспособного плода без значительных осложнений и угрозе жизни, - рассказала заместить управления общественного здоровья города Асель Бисенбаева.

По ее словам, после осмотра мультидисциплинарной командой специалистов и проведения консилиума, с учетом срока беременности было принято решение провести операцию путем кесарева сечения с участием трансплантолога.

Операция прошла без осложнений, в результате родилась здоровая девочка весом более 2500 граммов, ростом 46 см, которая после осмотра врача-неонатолога находится с мамой.

- Также хотелось бы отметить, что послеоперационный период молодой мамы протекает без осложнений, наблюдение проводится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, - сообщила Асель Бисенбаева.


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