В Сеуле прошел ІІ Казахстанско-Корейский Форум по денуклеаризации Корейского полуострова

Как отметили стороны, подобные форумы – это своего рода послание для других государств и организаций о прогрессивных идеях, призванных обеспечить мир для всех.

26 сентября 2019 года в Сеуле (Республика Корея) Фондом Елбасы организован ІІ Казахстанско-Корейский Форум по денуклеаризации Корейского полуострова, передает Zakon.kz.

Проведенное мероприятие стало еще одним шагом по реализации Меморандума о сотрудничестве между Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Korea Foundation, заключенного в августе 2018 года.

В работе Форума приняли участие государственные деятели Республики Корея, Министр иностранных дел Республики Корея, представители дипломатического корпуса, профессоры и академики Сеулского Национального университета, эксперты в области ядерного разоружения и ядерной безопасности.

В состав казахстанской делегации вошли руководство Фонда Первого Президента РК – Елбасы, представители руководства Совета Безопасности РК, Министерства иностранных дел РК, Казахстанского института стратегических исследований РК, Национального ядерного центра РК, Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

- Казахстан и Южную Корею связывают не только политические и экономические связи, но и общие вопросы в области ядерной безопасности. Наша страна на своем опыте познала всю боль ядерного наследия. И сегодня Фонд Первого Президента создал данную площадку для того, чтобы корейские эксперты, заинтересованные казахстанским опытом в сфере ядерного разоружения, имели возможность поговорить со своими казахстанскими коллегами, - подчеркнул заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы, профессор Игорь Рогов.

В свою очередь, Президент Korea Foundation, профессор Ли Гун отметил большую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании безъядерного мира.

- Работа двух Фондов состоит в создании именно таких качественных площадок, где с разных ракурсов обсуждаются вопросы ядерного разоружения. Казахстан, во главе с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, внес неоценимый вклад в деле ядерной безопасности. Казахстанский опыт очень важен для нас. Думаю, что данный формат работы будет продолжен и в работу Форума подключатся другие страны, - сказал Ли Гун.

Как отметили стороны, подобные форумы – это своего рода послание для других государств и организаций о прогрессивных идеях, призванных обеспечить мир для всех. Это призыв присоединиться к большому международному диалогу во имя глобальной безопасности.

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