Порядка 700 человек примут участие в Глобальном саммите по вопросам городского туризма

Глобальный саммит по городскому туризму проходит один раз в год в городе, выбранном в соответствии с требованиями ЮНВТО.

С 9 по 12 октября 2019 года во Дворце Независимости состоится Глобальный саммит по вопросам городского туризма ЮНВТО, передает Елорда Инфо со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Ожидаемое количество участников – около 700 человек из 30 стран мира – специалисты индустрии туризма, иностранные консультанты, государственные деятели.

Напомним, Глобальный саммит по городскому туризму проходит один раз в год в городе, выбранном в соответствии с требованиями ЮНВТО — основного инициатора и организатора саммитов по всему миру.

ЮНВТО – Всемирная туристская организация – учреждение системы ООН, в состав которой входят 158 стран участниц, 6 ассоциированных членов и более 500 аффилированных членов. Основная цель деятельности организации – обеспечение общедоступного и устойчивого развития сферы туризма. Штаб-квартира находится в городе Мадриде, Испания. ЮНВТО является самой авторитетной организацией в сфере развития туризма с 1975 года.

Столица Казахстана вошла в состав программы аффилированных членов ЮНВТО в мае 2018 года. Ранее форум проходил в крупных городах с уровнем развития туризма, превышающим общемировые показатели: Стамбул, Москва, Барселона, Марракеша, Люксор, Куала-Лумпур, Сеул.

Восьмой Глобальный саммит ЮНВТО по городскому туризму будет посвящен тому, как развитие умных городов может способствовать решению сложных городских проблем, с которыми сегодня сталкиваются многие дестинации по всему миру. Будут обсуждены наиболее важные вопросы устойчивости, доступности, городского управления, инноваций и технологий, при этом будет подчеркнута важность включения туризма в повестку дня "умного города" в качестве способа, содействующего развитию инклюзивных и устойчивых городов.

9 октября 2019 года, в первый день Саммита, пройдет Семинар ЮНВТО-ICCA по индустрии встреч.

Элиф Балджи Фысуноглу – Региональный директор по Европе, ICCA ознакомит участников семинара с перспективным сегментом – Индустрия встреч, которая включает в себя, встречи, съезды и конгрессы. Сегодня - Индустрия встреч - признана перспективным сегментом среди направлений, которые признают ее потенциал для содействия социально-экономическому развитию, признавая ее в качестве важного союзника в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Индустрия встреч является неотъемлемой частью устойчивого развития.

Семинар позволит расширить опыт в индустрии встреч, изучить потенциал данного сегмента, а также ознакомит с навыками для дальнейшего развития его в своих направлениях, используя многочисленные возможности, которые он предлагает для повышения конкурентоспособности.

10 октября состоится подписание декларации "Умные города - Умные Направления". В рамках программы саммита пройдет встреча на высшем уровне под названием "Умные города и туризм". На ней будет раскрыта тема "Что такое умные города?": в урбанизированном мире, где города стали платформой для инноваций и изменений, разработка умных направлений и управление ими стали либо реальностью для многих городов, либо предполагаемой целью на будущее.

В рамках дискуссии мэры городов со всего мира поделятся идеями о том, как превратить умный город в умное место назначения.

В пятницу, 11 октября пройдут две панельные сессии.

1) "Использование лучших технологий для создания конкурентоспособных городских направлений". На сессии будет проанализировано, каким образом технологии могут помочь городам лучше подготовиться, а также развивать туризм и управлять им целостным образом. Инновационные и технологические решения в туризме обещают создать готовые к будущему решения с учетом текущих и будущих потребностей дестинации. В то же время сотрудничество между государственным и частным сектором в области технологий все больше помогает городам предвидеть и решать городские проблемы и осознавать, "что работает".

2) "Городские направления для всех: содействие всеобщей доступности". Доступное городское направление является ключевым условием для любой успешной стратегии умного города. На этой сессии будет рассмотрен вопрос о том, как улучшается доступность в городах, благодаря повышению осведомленности о возможностях, которые оно дает, и появлению новых инновационных решений. Опыт и лучшие практики будут представлены с целью обмена лучшими практиками и дальнейшего улучшения доступности в городских дестинациях по всему миру.

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