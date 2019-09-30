Что означает черная лента на знаках платной парковки в Алматы

До конца года в зоны платной стоянки Алматы планируется включить 780 новых машиномест, а также установить дополнительно порядка 20-25 паркоматов.

Почему знаки платной парковки на некоторых алматинских улицах обмотаны черной лентой, и где еще в городе будут в ближайшее время установлены платные автостоянки, в беседе с журналистом Zakon.kz рассказал директор ТОО "Алматы СпецТехПаркинг Сервис" Марат Принбеков.

В социальных сетях распространяются фото, на которых знаки платной парковки на некоторых городских улицах обмотаны черной лентой. Такое нововведение удивило алматинцев, а некоторые даже предположили, что это намек на то, что платные автопарковки в городе вообще собираются отменить. Однако Марат Принбеков опроверг эти домыслы.

По его словам, перед открытием новых стояночных зон, проводиться соответствующая работа по установке дорожных знаков, разметки и т.д. Эти работы на определенных участках уже были проведены подрядчиком, и сейчас начался второй этап, когда уже выставляются прошедшие регистрацию паркоматы.

- Сейчас на ряде городских улиц у нас стоят знаки завешенные пленкой в связи с тем, что паркоматы еще не прошли регистрацию. После того, как пройдут регистрацию – они будут установлены на месте, и мы эти зоны будем открывать. На сайте "Алматы СпецТехПаркинг Сервис" и в СМИ, мы обычно за 7-10 дней предварительно размещаем информацию об открытии стояночных зон. На прошлой неделе мы сообщили, что с 1 октября 2019 года у нас открываются новые зоны по улице Курмангазы – от ул. Сейфулина до ул. Толебаева и по улице Шевченко – от ул. Сейфулина до ул. Пушкина. То есть завтра эти участки будут открыты. А данная фотография с завешенным черной пленкой знаком, которая сейчас "гуляет" в социальных сетях – это на пр. Абылай хана. Сейчас мы уже технически готовы открыть платные стоянки на Абылай хана от вокзала Алматы -2 (ул. Тузова) до ул. Толе би. На этой неделе у нас регистрация паркоматов заканчивается, мы их начнем устанавливать, и примерно за неделю до этого также дадим оповещение, что данная зона начнет действовать. Пока же эта зона без оплаты, то есть водители могут парковаться бесплатно, – рассказал Марат Принбеков.

Он отметил, что на пр. Абылай хана "Алматы СпецТехПаркинг Сервис" и раньше оказывал услугу платной парковки. Но после реконструкции дорожные карманы были срезаны, а дорожное полотно привели в соответствие. Поэтому, теперь там снова выставляются платные автопарковки.

- То есть все наши схемы полностью пересматривались, проходили согласование с техническим отделом Административной полиции. То есть это все рабочие процессы. Также до недавнего времени у нас были занавешены плакаты по ул. Курмангазы и Шевченко, но в связи с тем, что мы с завтрашнего дня открываем эти участки, мы их "распечатали". Поэтапно мы будем делать это и на других участках, – сообщил спикер.

Он дополнил, что в этом году "Алматы СпецТехПаркинг Сервис" продолжит свой проект по установке платных автостоянок дополнительно по ул. Ауэзова – от ул. Жандосова до пр. Абая. По ул. Казыбек Би – от ул. Кунаева до ул. Зенкова. И по ул. Кунаева – от ул. Макатаева до пр. Абая. Все это планируется сделать до конца текущего года.

Всего же по его словам Марата Принбекова, сейчас платные автостоянки в Алматы установлены в основном в квадрате улиц Сейфулина – Раимбека – Достык – Абая. Хотя есть отдельные участки и по ул. Сатпаева, и на Северном Кольце и т.д.

- В общей сложности в Алматы сейчас функционируют 150 паркоматов. Дополнительно мы в этом году планируем включить в зоны платной стоянки 780 машиномест, а также установить дополнительно порядка 20-25 паркоматов, – сообщил директор "Алматы СпецТехПаркинг Сервис".

Подготовил Владимир Демидов

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