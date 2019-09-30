Основные моменты Послания Президента обсудили в Департаменте статистики Алматы
На все вопросы сотрудников, руководителем Департамента Багланом Каргуловым были даны исчерпывающие ответы.
30 сентября 2019 года сотрудники Департамента статистики города Алматы КС МНЭ РК провели совещание, где обсудили Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Разъяснительную работу по основным положениям Послания Президента РК "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", провел руководитель Департамента Баглан Каргулов.
В частности он отметил важность концепции "Слышащего государства", напрямую связанную c деятельностью государственных служащих из-за текущих требований, установленных компетентными органами и широкой общественностью.
Также Баглан Абайбекович подчеркнул важность активной работы по взаимодействию с общественными организациями, которые являются пользователями статистической информации. Рассказал об эффективной обратной связи с населением, и отдельно остановился на обращениях физических и юридических лиц.
Кроме того, глава Департамента обратил внимание присутствующих на то, что 2020 год – объявлен годом волонтеров, и отметил важность привлечения волонтеров в проведении национальной переписи населения в части осуществления массово-разъяснительных работ.
Также на совещании было разъяснено много других приоритетных направлений, отраженных в Послании Президента, а на все вопросы сотрудников Департамента были даны исчерпывающие ответы.
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