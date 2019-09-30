ВС РК рассказал о судье, арестовавшем главврача ГКБ №4

В Верховном суде объяснили действия судьи, санкционировавшего арест главврача Тезекбаева.

В пресс-службе Верховного суда Республики Казахстан прокомментировали решение судьи Загиева о содержании главного врача ГКБ №4 Тезекбаева под стражей, передает Zakon.kz.

22 сентября следственный судья г. Алматы Загиев Б. согласился с решением о содержании под стражей врача Тезекбаева К., которое принимали руководитель следственно-оперативной группы, старший следователь Департамента экономических расследований по г. Алматы Кыдыралиев Д.; которое было согласовано с прокурором Турксибского района Алматы Омарбаевым Е. и которое в суде поддержал прокурор отдела прокуратуры Турксибского района Алматы Мукангалиев Д.

Спустя три дня, 25 сентября, апелляция отменила это решение, отказав Департаменту экономических расследований и прокуратуре Алматы в санкционировании содержания под стражей и признав допущение по делу грубых и существенных нарушениях норм УПК при избрании данной меры пресечения.

Судья в отставке Загиев работал следственным судьей всего неделю. Он привлечен к отправлению правосудия по представлению председателя Алматинского горсуда Абдиканова Н. на два месяца из-за большой судейской нагрузки на период отсутствия судьи, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.

В представлении Загиев Б. характеризован как опытный и квалифицированный судья с 20-летним судейским стажем.

Решение о привлечении Загиева Б. к судейской деятельности отменено, отправлением правосудия он теперь не занимается.

Вопрос о дисциплинарной ответственности судьи будет рассмотрен в порядке, предусмотренном нормами Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей".

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