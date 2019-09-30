Пенсионера забили кирпичом из-за 25 тысяч тенге

Убитому было 82 года.

В Алматинской области задержали сельчанина, подозреваемого в убийстве пенсионера, передает МИА "Казинформ".

Факт зарегистрирован в Алакольском районе, где неизвестный ограбил пожилую супружескую чету в селе Токжайлау и совершил убийство 82-летнего владельца дома. Пожилые люди не смогли дать отпор, и скрывшийся с места происшествия преступник завладел пенсионными накоплениями супругов на общую сумму около 25 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Алакольской районной полиции удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшимся 40-летним жителем соседнего села.

- Подозреваемый скрывался несколько дней и был задержан на окраине села в одном из заброшенных домостроений. Установлено, что пожилой мужчина во дворе своего дома был забит насмерть строительным кирпичом. По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 99 (Убийство) и статьей 192 (Разбой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что на время расследования задержанный мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!